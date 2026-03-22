Не все студенты имеют отсрочку: кого могут призвать

В Украине во время военного положения студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, однако это правило действует не для всех. Некоторые категории могут быть призваны в армию даже во время учебы.

В законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" говорится, в частности, о заочниках, тех, кто получает второе образование или нарушает условия обучения.

Кто из студентов может попасть на фронт?

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и несмотря на то, что студенты имеют право на отсрочку, существует ряд исключений. Как объясняют эксперты, решающее значение имеет форма обучения, уровень образования и другие факторы.

Согласно действующим нормам, студенты дневной или дуальной формы обучения, которые получают образование впервые, имеют право на отсрочку от мобилизации. Это правило также распространяется на аспирантов, докторантов и ассистентов-стажеров.

В то же время есть категории студентов, которых могут мобилизовать. Прежде всего это касается тех, кто учится на заочной или вечерней форме. Такие соискатели образования не имеют автоматической отсрочки, поэтому могут подлежать призыву. Также в армию могут призвать студентов, которые получают второе или третье высшее образование. Законодательство не гарантирует им отсрочку, поскольку они уже имеют образовательный уровень.

Еще одна категория – это те, кто получает образование более низкого уровня, чем уже имеет. Например, если человек с дипломом университета поступает в колледж или профессиональное заведение, он также может потерять право на отсрочку.

Кроме того, риск мобилизации возрастает для студентов, которые нарушают условия обучения. Речь идет об отчислении, академических отпусках или других обстоятельствах, из-за которых человек фактически перестает быть студентом.

Отдельно в Украине обсуждаются изменения в отношении студентов в возрасте от 25 лет. В частности, законодатели рассматривали возможность ограничения отсрочки для этой категории, хотя окончательное решение пока не принято. Юристы отмечают, что ключевым фактором является официальный статус студента и подтверждение обучения. Если эти условия не выполняются, человек может быть мобилизован на общих основаниях.

