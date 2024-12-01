Мобилизация в декабре: кого могут призвать на службу

В Украине продлили всеобщую мобилизацию до 7 февраля 2025 года. Призыву на военную службу подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет.

Кого именно могут мобилизовать уже в декабре, сообщает 24 Канал.

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Мобилизация в декабре

Важно понимать, что мобилизация направлена не только на пополнение фронтовых подразделений, но и на выполнение других задач, в частности, работы в штабах. Это подчеркивает важность привлечения профессионалов из разных сфер для обеспечения стабильной работы оборонной системы.

В декабре мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет без военного опыта, если они пройдут ВВК и получат статус "годный".

Кстати, Рада приняла законопроект, запрещающий мобилизацию до 25 лет, однако президент еще не подписал его. Нардеп Федор Вениславский убежден, что это произойдет уже скоро, впрочем, точных сроков не знает.

Заметим, что добровольно в ряды Сил обороны могут вступить как мужчины, так и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, чье состояние здоровья соответствует требованиям. Также можно присоединиться к контрактной службе.