Кого саме можуть мобілізувати вже у грудні, повідомляє 24 Канал.

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Мобілізація у грудні

Важливо розуміти, що мобілізація спрямована не тільки на поповнення фронтових підрозділів, а й на виконання інших завдань, зокрема, роботи в штабах. Це підкреслює важливість залучення професіоналів із різних сфер для забезпечення стабільної роботи оборонної системи.

У грудні мобілізації підлягають чоловіки від 25 до 60 років без військового досвіду, якщо вони пройдуть ВЛК та отримають статус "придатний".

До речі, Рада ухвалила законопроєкт, що забороняє мобілізацію до 25 років, однак президент ще не підписав його. Нардеп Федір Веніславський переконаний, що це станеться вже незабаром, втім, точних термінів не знає.

Зауважимо, що добровільно до лав Сил оборони можуть вступити як чоловіки, так і жінки віком від 18 до 60 років, чий стан здоров'я відповідає вимогам. Також можна долучитися до контрактної служби.