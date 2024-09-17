Кто подлежит призыву в 2024 году: продолжительность обучения и сроки службы

В Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация и военное положение. Согласно действующему законодательству, мужчины в возрасте от 18 до 60 могут быть мобилизованы путем получения повестки.

Мобилизация может быть общей или частичной и осуществляться как открыто, так и скрыто. Мобилизационные мероприятия проводятся в соответствии с новым законом о мобилизации, вступившим в силу 18 мая 2024 года.

Смотрите также Выдачу повесток автоматизируют через "Оберіг": в Минобороны объяснили, как это будет работать

Сколько длится обучение мобилизованного

Согласно новому закону о мобилизации, мобилизованного военнослужащего не могут сразу отправить на фронт – сначала он должен пройти базовую военную подготовку, которая длится до трех месяцев.

Из этого времени не менее одного месяца посвящается общевойсковой подготовке, а до двух месяцев – профессиональной подготовке.

Какой срок службы

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и действует военное положение. В соответствии с статьи 23 Закона Украины о воинской обязанности и военной службе, определены сроки военной службы для различных категорий граждан.

В частности, во время военного положения установлены следующие сроки военной службы для лиц, которые принимаются на службу по контракту и назначаются на должности:

для лиц рядового состава – 3 года;

для лиц сержантского и старшинского состава – от 3 до 5 лет;

для курсантов учреждений профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений – время обучения в учреждении профессионального предвысшего военного образования, высшем военном учебном заведении или военном учебном подразделении учреждения высшего образования;

для военнослужащих, которые закончили учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений и получили уровень профессионального предвысшего военного образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц сержантского и старшинского состава, – 5 лет;

Для лиц офицерского состава из числа:

военнослужащих, которые закончили высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц офицерского состава и овладели:

летного состава авиации – 10 лет;

других специальностей – 5 лет;

граждан, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестации лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса, – от 2 до 5 лет;

других граждан – от 1 до 5 лет.

Важно! Во время военного положения срок военной службы для всех указанных категорий может быть определен до объявления демобилизации или до завершения действия особого периода.