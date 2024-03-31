Приказ № 402, изданный Минобороны, определяет срок действия постановлений ВВК, перечень болезней, которые влияют на определение степени годности лиц к военной, а также другие процедуры для военных и военнообязанных.

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Адвокат Кристина Ковцун объяснила, что в ТЦК могут вручать повестку на ВВК раньше срока окончания действия предыдущего постановления ВВК. Стоит отметить, что в законах нигде не указаны ограничения по этому или возможности отказаться от такой повестки.

Какова ситуация с повторным прохождением комиссии

Положение о ВВК предусматривает, что военнообязанные проходят ВВК через 5 лет после постановки на воинский учет, то есть, постановление ВВК действует в течение 5 лет.

Обратите внимание! Военных на ВВК может направить или командование или врач во время лечения ранения, травмы, увечья, контузии.

В то же время в случае мобилизационных мероприятий постановление ВВК действительно в течение 12 месяцев, то есть военнообязанный может быть вызван для прохождения ВВК через 12 месяцев.

Военнообязанные проходят ВВК после того, как руководитель ТЦК вручает повестку на прохождение комиссии.

В условиях, когда идет мобилизация, этот срок может нивелироваться, потому что у нас есть указ президента о мобилизации, и соответственно, когда военнообязанному вручают повестку, он обязан явиться в территориальный центр комплектования, бывший военкомат, уточнить учетные данные и пройти военно-врачебную комиссию для того, чтобы было понимание, или он пригоден, или ограниченно пригоден, или непригоден. И это обязанность,

– подчеркнула юрист.

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