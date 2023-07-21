Кто из военнослужащих может уволиться со службы с 1 августа: полный перечень

В Украине во время военного положения продолжается всеобщая мобилизация. С 1 августа некоторые военнослужащие могут уволиться со службы.

Так, с августа вступают в действие сразу несколько изменений. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

Важно Кто в Украине получает статус ограниченно пригодного: для чего таких мужчин мобилизуют

Кто может уволиться со службы с 1 августа

Уволиться могут такие категории лиц:

военные, у кого родственники погибли из-за российской агрессии или из-за российской агрессии, защищая Родину,

военные, не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, но признанные временно непригодными к военной службе с дообследованием через 6 – 12 месяцев.

Отметим, что военные могут уволиться только тогда, когда имеют хотя бы одно основание из таких категорий:

по состоянию здоровья – на основании заключения (постановления) военно-лекарственной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета или о непригодности к военной службе с пересмотром через 6 – 12 месяцев;

из-за достижения предельного возраста несения службы;

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

по семейным обстоятельствам.

Обратите внимание, что в рапорте на увольнение с военной службы указывается:

основания увольнения с военной службы;

мнение военнослужащего о желании/нежелании проходить службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины по соответствующей военно-учетной специальности;

согласование на исключение из списков личного состава воинской части до момента всех необходимых расчетов;

ТЦК по месту жительства, куда будет направлено личное дело военнослужащего и где он будет стоять на военном учете.

В Украине хотят освободить от мобилизации еще одну категорию лиц

В Украине хотят сделать так, чтобы призыву во время мобилизации не подлежали работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Отметим, что по состоянию на сегодняшний день работники ГСЧС подлежат мобилизации.

Таким образом, для того чтобы эти изменения окончательно внесли, законопроект нужно принять во втором чтении и направить на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.