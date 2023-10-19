Мобилизация в Украине: какие виды повесток могут вручать на улице

В Украине продолжается общая мобилизация и военное положение, срок которого продлен до 15 ноября. Представители ТЦК и социальной поддержки вручают повестки, чтобы собрать данные о военнообязанных и при необходимости иметь возможность призвать соответствующих специалистов.

Об этом пишет издание NV. Как раньше отмечал 24 Канал, на фронте продолжается активная фаза войны. Поэтому, вероятно, мобилизационные потребности украинской армии не будут уменьшать.

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Какие повестки могут вручать на улице

В Телемарафоне начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо отметил, что отправка на фронт после вручения повестки на улице – это фейк российской пропаганды.

По его словам, есть два вида повесток. Первая обязывает явиться в военкомат для оценки состояния здоровья и получения информации. В частности, о семейном положении, профессии.

Если военнообязанный не имеет права на отсрочку и проблем со здоровьем – он был признан годным, то руководитель ТЦК вручает мобилизационное распоряжение. Но оно не означает сразу отправку на фронт. Сначала должна пройти подготовка в учебных центрах.

Владимир Фитьо подчеркнул, если военнообязанный отказывается брать первую повестку, то за это есть административная ответственность. Если не появляется по мобилизационному распоряжению, то здесь может действовать уголовная ответственность с лишением свободы.

Кто имеет право вручать повестки

В комментарии изданию юрист Юридической сотни Мария Звягинцева назвала перечень лиц, которые могут вручать повестки:

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов – в случае получения распоряжения ТЦК;

руководители (председатели) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций – также при наличии соответствующего распоряжения ТЦК;

руководители учебных заведений в случае распоряжения по ТЦК;

уполномоченные представители ТЦК, получившие приказ руководителя о выдаче повесток.

Можно проверить служебные удостоверения этих лиц и наличие распоряжения руководителя ТЦК о вручении повесток. Военнообязанному вручают заполненную повестку, согласно постановлению КМУ №1487, где указывается ее номер, дата и личные данные.

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