Кто может получить бронь от мобилизации
19 октября 2024, 12:39Читати новину українською
Часть граждан могут получить отсрочку от мобилизации. Перечень лиц, а также соответствующие критерии закреплены в законодательстве.
Так, кто именно может получить бронь, закреплено в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации", передает 24 Канал.
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Перечень лиц, которые могут получить бронь от мобилизации
Так, соответствии с 25 статьей этого закона, бронированию подлежат военнообязанные, которые работают или проходят службу:
- в органах государственной власти, других госорганах, органах местного самоуправления на должностях:
- госслужбы категории "А", глав областных, районных, районных в городе (в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских голов – все военнообязанные;
- госслужбы категорий "Б", "В", в органах местного самоуправления – не более 50% количества военнообязанных этих категорий в указанных органах;
- в органах государственной власти, других государственных органах, полиции, НАБУ, ГБР, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, Службе судебной охраны, в судах, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования (кроме военнообязанных, указанных в пункте 1 настоящей части), а также на штатных должностях патронатных служб госорганов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины);
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы), если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных заданий (заказов);
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. В частности, числе конечные бенефициарные собственники таких предприятий, которые не являются их работниками.