Эксперт объяснил, кто может получить отсрочку от мобилизации
Источник:Телеграф
Из-за войны в нашем государстве продолжается всеобщая мобилизация. Но некоторые могут получить отсрочку от нее.
Кто именно относится к такой категории граждан, рассказал адвокат Ростислав Кравец. Это четко прописано в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
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Кто может получить отсрочку
Кого могут призвать на военную службу, а кто может получить отсрочку, говорит статья 23 вышеупомянутого закона.
Там указано, кому может быть дана отсрочка от мобилизации, кого не могут мобилизовать, а кого могут только по его желанию. Например, тех, кто недавно пришел из срочной службы или раньше служил в АТО,
– рассказал специалист.
По его словам, есть нормы, рассматривающие все эти моменты. Список достаточно широкий. Адвокат посоветовал просто изучить соответствующий закон, сделав важные для себя выписки.
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- В Министерстве обороны Украины называли количество людей, которые сейчас мобилизованы. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, взяли на военную службу до миллиона человек.
- Это не только армейцы Вооруженных Сил Украины, но и служащие других оборонных ведомств. В частности, Национальная гвардия, Национальная полиция, Государственная пограничная служба.
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