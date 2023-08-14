Кому в сентябре могут вручить повестку, а кто имеет право на отсрочку

Недавно в Верховной Раде несколько изменили законодательство о предоставлении отсрочки военнообязанным гражданам. Это могло вызвать немало вопросов относительно того, кому вправе, согласно нововведениям, вручать повестку, а кому – нет.

В этом материале 24 Канала читайте, какие категории могут получить повестку в сентябре 2023 года. Важно, что об этом идет речь в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также в законодательном акте №9342.

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Кого могут призвать в сентябре

Стоит сказать, что нововведения от нардепов относятся только к тем людям, которые имеют в семье лицо с инвалидностью. Собственно, вот недавнего времени получить отсрочку имеет право военнообязанный только при условии, что в семье больше нет трудоспособных лиц.

В то же время, повестку работники территориальных центров комплектования в сентябре имеют право вручить следующим категориям граждан:

пригодные и ограниченно пригодные мужчины от 27 до 60 лет с наличием боевого опыта или без него;

мужчины от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;

призывники от 18 до 27 лет, не проходившие срочную службу. Они подписывают контракт непосредственно с ВСУ;

сняты и исключены из военного учета мужчины, признанные годными или ограниченно годными во время военного положения.

А вот освобождение от службы могут получить:

работники, имеющие бронь;

люди с инвалидностью или непригодные к службе;

многодетные родители;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

граждане с приемным ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

народные депутаты;

студенты, ассистенты-стажисты, аспиранты и докторанты на дневной или дуальной форме обучения.

Командировки, больничные и повестки

Адвокат Ростислав Кравец объяснил, законно ли со стороны руководителя предприятия вручать повестки тем работникам, которые пошли на больничный или находятся в командировке.

С его слов понятно, что – нет. Если работник в отпуске, в командировке или на больничном, то руководитель предприятия должен об этом сообщить ТЦК.