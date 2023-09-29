Кому могут вручить повестку повторно и как накажут за неявку в военкомат
В Украине идет общая мобилизация, а это значит, что мужчинам от 18 до 60 лет могут вручить повестку, требующую от них прибытия в ТЦК и постановку на военный учет. Бывают случаи, когда повестку вручают военнообязанным повторно.
Если мужчина призывного возраста получает повестку дважды – это может свидетельствовать о том, что он не явился в военкомат за первой.
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Почему повестки приходят повторно
Также повестки могут вручить повторно некоторым мужчинам, которые уже получали ее после начала полномасштабной агрессии, или самостоятельно приходили в ТЦК и становились на учет, однако с тех пор до сих пор не были призваны.
Есть другой вариант, при котором в ТЦК могут вызвать снова. Так, согласно украинскому законодательству, все военнообязанные должны в течение семи дней сообщать о важных изменениях в жизни: места проживания, места работы, семейного статуса и т.д.
Поэтому повестку могут повторно выдать для проверки персональных данных военнообязанного. Если он имеет отсрочку, то его могут вызвать в военкомат, чтобы повторно выяснить основания для этой отсрочки.
Кроме того, повестку могут выдать снова для прохождения ВВК, если прошло больше года с момента прохождения осмотра.
Какое наказание предусмотрено за игнорирование повесток
Мужчинам, которые получили повестку, однако не явились в ТЦК, грозит административная ответственность – это может быть штраф в 3400 – 5100 гривен. Также если, например, проигнорировать повестку несколько раз можно попасть и под уголовную ответственность. Согласно закону, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период – наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Мобилизация в Украине: что известно
- Еще весной 2023 года в Украине разрешили выдавать повестки призывникам не только по месту их проживания, но и по месту их фактического пребывания. Это может быть другой город или даже область. Если в военкомате узнали, что лицо проживает не по месту регистрации, повестку ему могут вручить по месту фактического проживания.
- С 1 октября женщины медицинских специальностей должны встать на военный учет. В ГПСУ отметили, что это не повлияет на их возможность уезжать за границу.
- Кабмин предложил внести изменения в закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Они предусматривают ограничение отсрочки от мобилизации для студентов, которые получают второе высшее образование