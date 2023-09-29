Кому могут вручить повестку повторно и как накажут за неявку в военкомат

В Украине идет общая мобилизация, а это значит, что мужчинам от 18 до 60 лет могут вручить повестку, требующую от них прибытия в ТЦК и постановку на военный учет. Бывают случаи, когда повестку вручают военнообязанным повторно.

Если мужчина призывного возраста получает повестку дважды – это может свидетельствовать о том, что он не явился в военкомат за первой.

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Почему повестки приходят повторно

Также повестки могут вручить повторно некоторым мужчинам, которые уже получали ее после начала полномасштабной агрессии, или самостоятельно приходили в ТЦК и становились на учет, однако с тех пор до сих пор не были призваны.

Есть другой вариант, при котором в ТЦК могут вызвать снова. Так, согласно украинскому законодательству, все военнообязанные должны в течение семи дней сообщать о важных изменениях в жизни: места проживания, места работы, семейного статуса и т.д.

Поэтому повестку могут повторно выдать для проверки персональных данных военнообязанного. Если он имеет отсрочку, то его могут вызвать в военкомат, чтобы повторно выяснить основания для этой отсрочки.

Кроме того, повестку могут выдать снова для прохождения ВВК, если прошло больше года с момента прохождения осмотра.

Какое наказание предусмотрено за игнорирование повесток

Мужчинам, которые получили повестку, однако не явились в ТЦК, грозит административная ответственность – это может быть штраф в 3400 – 5100 гривен. Также если, например, проигнорировать повестку несколько раз можно попасть и под уголовную ответственность. Согласно закону, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период – наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Мобилизация в Украине: что известно