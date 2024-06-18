"Ох и воин": на Львовщине полицейские насмехались над мобилизованным в резиновых сапогах

Полицейские сняли видео, где показывают мобилизованного и стебутся над ним. Журналистам стали известны их фамилии – это Иван Гурин и Андрей Лыло. Уже появилась реакция областного управления полиции, передает 24 Канал.

Ранее в скандал попал сын начальника одного из отделений Винницкого объединенного городского ТЦК и СП. Он требовал 20 тысяч долларов за оформление документов на выезд за границу – мол, отец подготовит документы. ГБР задержало парня во время передачи части суммы.

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Полицейские смеялись над мобилизованным в резиновых сапогах

Соответствующее видео распространили телеграм-каналы, а журналисты ZAXID.NET выяснили фамилии авторов ролика.

Сотрудники Турковского отделения Самборского райотдела полиции, инспекторы сектора реагирования патрульной полиции Иван Гурин и Андрей Лило, доставили в Самборский ТЦК и СП на Львовщине мужчину в резиновых сапогах. И на камеру рассказали о своем отношении к нему.

Как сообщили местные жители, двух селян забрали с поля в резиновых сапогах и доставили в ТЦК.

Полицейские смеются над мобилизованным на Львовщине: смотрите видео

Они говорят в машине и потихоньку показывают мобилизованного. Правоохранитель употребляет такие выражения, как "Инициатива *бет инициатора" и "ох и воин". И показывает на камеру здание ТЦК в Самборе. Другой садится в машину и тоже смеется.

Не ясно, как одет и обут другой человек, ведь его в ролике не видно. Полицейские говорят, что сопровождают их.

Как отреагировали в полиции на ролик с мобилизованным в резиновых сапогах

Там сообщили: из-за нарушения правил этического поведения руководство назначило служебное расследование. Оба сотрудника одного из территориальных подразделений полиции Львовщины отстранены от исполнения должностных обязанностей на время расследования.

"Событие, зафиксированное на видео, правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей 17 июня. Оценка действиям полицейских, которые не придерживались норм деловой речи и профессиональной этики, позволили себе пренебрежительное отношение к гражданину, будет предоставлена по результатам расследования", – пообещали в полиции Львовщины.

На днях во Львовской области произошел еще один инцидент с полицейскими: мужчина брызнул перцовым баллончиком, когда его попросили показать документы.