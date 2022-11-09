В Минобороны ответили, будет ли дополнительная мобилизация в Украине
На фоне полномасштабной войны в Украине было введено военное положение, соответственно и всеобщая мобилизация. В последнее время появляется все больше вопросов, будет ли дополнительный призыв.
Маляр рассказала, будет ли дополнительный призыв
Такие вопросы возникли после того, как 8 ноября президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду проект закона о продлении военного положения и мобилизации в Украине. В то же время, заместитель министра обороны Украины Анны Маляр в эфире всеукраинского телемарафона заявила, что пока в Украине не ожидается дополнительная мобилизация.
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По ее словам, пока в рядах Вооруженных Сил Украины достаточно людей, однако в случае изменения ситуации на линии фронта в Украине может быть проведена дополнительная мобилизация. Так, она подчеркнула, что ход мобилизации будет зависеть исключительно от ситуации на фронте.
Но мы все должны осознавать, что в стране идет война. Мы можем предполагать разные сценарии развития событий и мы с вами в принципе должны быть готовы к развитию всех этих сценариев,
– заявила Маляр.
Зеленский предложил продолжить мобилизацию и военное положение
В понедельник, 8 ноября, на сайте Верховной Рады появился новый проект закона "О продлении срока действия военного положения". Президент Украины Владимир Зеленский уже внес на рассмотрение в парламент соответствующий законопроект. Он намерен продолжить действие военного положения и мобилизации в нашем государстве.
Заметим, что пока нет текста законопроекта, поэтому неизвестно, на сколько времени Зеленский хочет продлить военное положение и общую мобилизацию. Однако мы можем предположить, что планируется это сделать на 90 дней. Соответственно могут продлить до 19 февраля следующего года, поскольку срок действующего документа истекает 21 ноября.
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