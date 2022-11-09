В Минобороны ответили, будет ли дополнительная мобилизация в Украине

Маляр рассказала, будет ли дополнительный призыв

Такие вопросы возникли после того, как 8 ноября президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду проект закона о продлении военного положения и мобилизации в Украине. В то же время, заместитель министра обороны Украины Анны Маляр в эфире всеукраинского телемарафона заявила, что пока в Украине не ожидается дополнительная мобилизация.

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По ее словам, пока в рядах Вооруженных Сил Украины достаточно людей, однако в случае изменения ситуации на линии фронта в Украине может быть проведена дополнительная мобилизация. Так, она подчеркнула, что ход мобилизации будет зависеть исключительно от ситуации на фронте.