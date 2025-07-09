При каких условиях могут мобилизировать человека с инвалидностью

Согласно украинскому законодательству люди с инвалидностью не подлежат мобилизации. В то же время возможны случаи, их все же могут призвать в армию.

Об исключениях, когда человека с инвалидностью могут мобилизовать, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Военная служба по контракту в Украине: какие есть виды и сроки

Призыв для людей с инвалидностью

В Украине продолжается мобилизация из-за российской агрессии. Согласно действующему украинскому законодательству, военнообязанных с 1, 2 или 3 группой инвалидности не мобилизуют. Также это не зависит от диагноза или продолжительности лечения. Более того, они могут пересекать границу без ограничений.

Однако важно не только иметь удостоверение об инвалидности, но и вовремя оформить отсрочку.

Случаи, когда могут мобилизовать:

отсутствие официального оформления отсрочки,

отсутствие подтверждения инвалидности на медицинском осмотре,

если лицо подписало контракт.

Удостоверение об инвалидности само по себе не гарантирует освобождение от мобилизации. Для оформления отсрочки необходимо обратиться в ТЦК или подать заявление через Резерв+.

Также, мобилизация человека с инвалидностью возможна по добровольному согласию, то есть путем подписания контракта на службу.

Напомним, Минобороны предложило изменения в законодательство, которые позволят предоставлять отсрочку от мобилизации на один год. Она будет касаться только тех, кто добровольно отслужил по "Контракту 18 – 24".