Могут ли мобилизовать в ВСУ человека с расстройствами психики и поведения
В Украине идет общая мобилизация и военное положение из-за полномасштабного вторжения России. Это означает, что все мужчины от 18 до 65 лет могут призывать защищать страны. Однако отказ в призыве могут получить те, кто испытывает определенные проблемы со здоровьем, в том числе психическим.
Так, например, в Законе Украины говорится, что непригодными к военной службе с исключением из военного учета становятся больные, которые имеют резко выраженные стойкие психические расстройства. Больше об этом – читайте в материале 24 Канала.
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Также непригодны к военной службе по состоянию психического здоровья люди, страдающие:
- расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя или наркотиков) при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами;
- шизофрению, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;
- невротические расстройства с резко выраженными, стойкими проявлениями;
- резко выраженные поведенческие расстройства, со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям;
- глубокую и тяжелую умственную отсталость.
Другие нарушения психики и поведения могут служить причиной непригодности к службе в мирное время, однако в военное время – пригодность оценивается в индивидуальном порядке.
Какие болезни делают мужчину полностью непригодным к службе
Основанием для полной непригодности к военной службе могут быть:
- быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций воспалительные заболевания ЦНС (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс);
- прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний (кроме вегетососудистой);
- эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;
- быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.
Главное о мобилизации в Украине
Следует напомнить, что мобилизация в нашем государстве продолжается с момента объявления военного положения. Пока его продлили 7 февраля еще на 90 суток – то есть до 20 мая 2023 года.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мобилизационный план в Украине еще не завершен. По данным высокопоставленного чиновника, отбор кандидатов на мобилизацию корректируют по потребностям Генштаба ВСУ.