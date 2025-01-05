Военный учет: могут ли украинцы за рубежом получить штраф за его нарушение

В Украине продолжаются принципы военного положения и всеобщая мобилизация. За нарушение воинского учета украинцев могут наказывать штрафами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарии руководительницы практики гражданского права и процесса ЮК "Приходько и партнеры" Ирины Ан и юриста практики военного права Даниила Гончаренко для "РБК-Украина".

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Грозит ли украинцам за границей штраф за нарушение учета

Руководитель практики гражданского права и процесса ЮК "Приходько и партнеры" Ирина Ан рассказала, что наложение штрафа за нарушение воинского учета осуществляется как результат рассмотрения дела о привлечении лица к административному правонарушению.

Такое дело рассматривается руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки, на учете в котором находится лицо, или к которому на учет она должна была бы стать по адресу регистрации,

– объяснила эксперт.

При этом, по словам Ан, рассмотрение дела проводится по месту совершения правонарушения – то есть в соответствующем ТЦК.

"Закон не определяет участие лица, привлекаемого к ответственности в таких правонарушениях, обязательным. Поэтому вполне реально, что на лицо может быть наложен штраф за нарушение правил воинского учета", – отметила она.

Юрист все же отметила, что у человека при этом остается возможность обжаловать штрафы в суде.

В то же время юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко признал, что пребывание человека за рубежом несколько усложняет выполнение правил воинского учета. Однако подчеркнул, что это не лишает граждан такой обязанности.

Поэтому к лицам, которые не выполняют требования военного законодательства, могут быть применены санкции – в том числе в соответствии с 210 статьей КУоАП,

– рассказал он.

По его словам, в условиях военного положения ТЦК и СП могут накладывать административные постановления о штрафе заочно. Штраф за совершение действий в особый период предусматривает от 17 000 до 25 500 гривен.

Поэтому если лицо находится за границей и нарушает правила воинского учета, например не появилась в ТЦК по повестке, на нее могут наложить штраф, и она должна его оплатить. В свою очередь, такой штраф можно обжаловать в суде.