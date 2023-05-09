Мобилизация в Украине: как получить отсрочку родственникам погибших или пропавших без вести бойцов АТО

В Украине отсрочку от призыва могут получить родственники погибших или пропавших без вести во время проведения антитеррористической операции. Речь как о мужчинах, так и о женщинах.

Правда, юрист Богдан Черников объясняет, что это должны быть близкие родственники. Об этом говорится в четвертом абзаце части третьей статьи 23 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.

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Кто имеет право на отсрочку

Призову на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции. Под близкими родственниками понимают:

мужа или жену;

сына или дочь;

отца или мать;

деда или бабушку;

родных (полнородных, неполнородных) братьев или сестер.

Однако юрист отмечает, что эти близкие родственники, погибшие или пропавшие без вести во время проведения антитеррористической операции, должны принадлежать к определенной категории военнослужащих, принимавших непосредственное участие в АТО.

Наличие погибшего родственника не гарантирует, что вас не мобилизуют

Богдан Черников рассказал, что существование оснований для отсрочки не гарантирует, что вас не мобилизуют. Ведь в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки нет данных об этих обстоятельствах.

В таком случае рекомендуем обращаться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в котором есть ваше личное дело, с заявлением о предоставлении вам на указанном выше основании отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Тем более, когда действующим законодательством Украины предусмотрена обязанность сообщать территориальные центры комплектования и социальной поддержки о существовании подобных обстоятельств,

– объяснил юрист.

Он добавил, что в ТЦК и СП нужно предоставить документы, подтверждающие гибель у АТО близкого родственника. В частности, нужно:

показать наличие родственной связи с близким родственником, погибшим или пропавшим без вести;

близкий родственник должен быть, в частности, военнообязанным, погибшим или пропавшим без вести в АТО.

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