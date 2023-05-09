Мобилизация в Украине: как получить отсрочку родственникам погибших или пропавших без вести бойцов АТО
Источник:Prihodko & Partners
В Украине отсрочку от призыва могут получить родственники погибших или пропавших без вести во время проведения антитеррористической операции. Речь как о мужчинах, так и о женщинах.
Правда, юрист Богдан Черников объясняет, что это должны быть близкие родственники. Об этом говорится в четвертом абзаце части третьей статьи 23 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.
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Кто имеет право на отсрочку
Призову на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции. Под близкими родственниками понимают:
- мужа или жену;
- сына или дочь;
- отца или мать;
- деда или бабушку;
- родных (полнородных, неполнородных) братьев или сестер.
Однако юрист отмечает, что эти близкие родственники, погибшие или пропавшие без вести во время проведения антитеррористической операции, должны принадлежать к определенной категории военнослужащих, принимавших непосредственное участие в АТО.
Наличие погибшего родственника не гарантирует, что вас не мобилизуют
Богдан Черников рассказал, что существование оснований для отсрочки не гарантирует, что вас не мобилизуют. Ведь в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки нет данных об этих обстоятельствах.
В таком случае рекомендуем обращаться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в котором есть ваше личное дело, с заявлением о предоставлении вам на указанном выше основании отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Тем более, когда действующим законодательством Украины предусмотрена обязанность сообщать территориальные центры комплектования и социальной поддержки о существовании подобных обстоятельств,
– объяснил юрист.
Он добавил, что в ТЦК и СП нужно предоставить документы, подтверждающие гибель у АТО близкого родственника. В частности, нужно:
- показать наличие родственной связи с близким родственником, погибшим или пропавшим без вести;
- близкий родственник должен быть, в частности, военнообязанным, погибшим или пропавшим без вести в АТО.
Рада проголосовала за дополнительные основания для увольнения с военной службы
- 3 мая Верховная Рада проголосовала за дополнительные основания для освобождения украинцев от военной службы.
- Согласно изменениям, защитники, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время военного положения, смогут быть освобождены от службы.
- Близкими родственниками считают мужа или жену, сына или дочь, отца или мать, дедушку или бабушку, родного брата или сестру, неполнородного брата или сестру. Подробнее об изменениях – читайте по ссылке.