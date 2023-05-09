Щоправда, юрист Богдан Черніков пояснює, що це мають бути справді близькі родичі. Про це мовиться у четвертому абзаці частини третьої статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

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Хто має право на відстрочку

Призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції. Під близькими родичами розуміють:

чоловіка чи дружину;

сина або доньку;

батька або матір;

діда або бабу;

рідних (повнорідних, неповнорідних) братів чи сестер.

Проте юрист зазначає, що ці близькі родичі, які загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції, мають належати до певної категорії військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО.

Наявність загиблого родича не гарантує, що вас не мобілізують

Богдан Черніков розповів, що існування підстав для відстрочки не гарантує, що вас не мобілізують. Адже в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки не мають даних про ці обставини.

В такому випадку рекомендуємо звертатися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, у якому є ваша особова справа, із заявою про надання вам на зазначеній вище підставі відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Тим більше коли чинним законодавством України передбачений обов'язок повідомляти територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про існування подібних обставин,

– пояснив юрист.

Він додав, що у ТЦК та СП треба надати документи, які підтверджують загибель в АТО близького родича. Зокрема, потрібно:

показати наявність родинного зв'язку із близьким родичем, який загинув чи пропав безвісти;

близький родич має бути, зокрема, військовозобов'язаним, який загинув або пропав безвісти в АТО.

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