Крім цього, парламент встановив чіткий перелік осіб, що підпадають під визначення "близький родич". За відповідне рішення проголосував 291 депутат.
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Рада ухвалила додаткові підстави для звільнення військових зі служби
Верховна Рада 3 травня проголосувала за законопроєкт про додаткові підстави для звільнення українських солдатів з військової служби. Зокрема у постанові зазначено, що військові можуть отримати відстрочку, якщо їхні близькі родичі загинули або пропали безвісти під час бойових дій на території України.
Голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич прокоментував це рішення Ради як "визначальне".
Таким чином ми відновлюємо принцип справедливості,
– наголосив народний обранець.
Парламент також визначив перелік, хто саме може бути "близьким родичем":
- чоловік або дружина;
- син або донька;
- батько або мати;
- дідусь чи бабуся;
- рідний брат чи сестра;
- неповнорідний брат чи сестра.
Завітневич також нагадав, що раніше Рада ухвалила законопроєкт про відстрочку від призову військових, чиї близькі загинули чи пропали безвісти під час війни. Однак, на його думку, в попередньому документі не були враховані всі інтереси наших громадян.
Рада ухвалила нові постанови щодо військових
- Парламент 2 травня проголосував за продовження воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Таким чином, воєнний стан і мобілізація триватимуть до 18 серпня 2023.
- Цього ж дня Рада проголосувала за правки до законів щодо роботи ВЛК. Зокрема, невдовзі обіцяють цифровізувати роботу ВЛК та створити електронний документообіг.
- Проте парламент не зміг ухвалити законопроєкт про скасування виплат військовослужбовцям у розмірі 30 тисяч гривень. Раніше про це просило українське військове командування.