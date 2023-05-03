Крім цього, парламент встановив чіткий перелік осіб, що підпадають під визначення "близький родич". За відповідне рішення проголосував 291 депутат.

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Рада ухвалила додаткові підстави для звільнення військових зі служби

Верховна Рада 3 травня проголосувала за законопроєкт про додаткові підстави для звільнення українських солдатів з військової служби. Зокрема у постанові зазначено, що військові можуть отримати відстрочку, якщо їхні близькі родичі загинули або пропали безвісти під час бойових дій на території України.

Голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич прокоментував це рішення Ради як "визначальне".

Таким чином ми відновлюємо принцип справедливості,
– наголосив народний обранець.

Парламент також визначив перелік, хто саме може бути "близьким родичем":

  • чоловік або дружина;
  • син або донька;
  • батько або мати;
  • дідусь чи бабуся;
  • рідний брат чи сестра;
  • неповнорідний брат чи сестра.

Завітневич також нагадав, що раніше Рада ухвалила законопроєкт про відстрочку від призову військових, чиї близькі загинули чи пропали безвісти під час війни. Однак, на його думку, в попередньому документі не були враховані всі інтереси наших громадян.

Рада ухвалила нові постанови щодо військових

  • Парламент 2 травня проголосував за продовження воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Таким чином, воєнний стан і мобілізація триватимуть до 18 серпня 2023.
  • Цього ж дня Рада проголосувала за правки до законів щодо роботи ВЛК. Зокрема, невдовзі обіцяють цифровізувати роботу ВЛК та створити електронний документообіг.
  • Проте парламент не зміг ухвалити законопроєкт про скасування виплат військовослужбовцям у розмірі 30 тисяч гривень. Раніше про це просило українське військове командування.