Крім цього, парламент встановив чіткий перелік осіб, що підпадають під визначення "близький родич". За відповідне рішення проголосував 291 депутат.

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Рада ухвалила додаткові підстави для звільнення військових зі служби

Верховна Рада 3 травня проголосувала за законопроєкт про додаткові підстави для звільнення українських солдатів з військової служби. Зокрема у постанові зазначено, що військові можуть отримати відстрочку, якщо їхні близькі родичі загинули або пропали безвісти під час бойових дій на території України.

Голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич прокоментував це рішення Ради як "визначальне".

Таким чином ми відновлюємо принцип справедливості,

– наголосив народний обранець.

Парламент також визначив перелік, хто саме може бути "близьким родичем":

чоловік або дружина;

син або донька;

батько або мати;

дідусь чи бабуся;

рідний брат чи сестра;

неповнорідний брат чи сестра.

Завітневич також нагадав, що раніше Рада ухвалила законопроєкт про відстрочку від призову військових, чиї близькі загинули чи пропали безвісти під час війни. Однак, на його думку, в попередньому документі не були враховані всі інтереси наших громадян.

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