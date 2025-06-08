Выезд за границу с лицом с инвалидностью: может ли военнообязанный вернуться позже

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация мужского населения. В это время право мужчин на выезд за границу ограничено.

Отдельно ситуация касается военнообязанных, которые сопровождают лиц с инвалидностью за границу, и хотят вернуться позже. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Андрея Карпенко.

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Может ли мужчина вернуться позже после выезда с лицом с инвалидностью

Адвокат ответил на вопрос, может ли вернуться в Украину 22-летний юноша, который выехал, сопровождая человека с инвалидностью, который въехал раньше него

По словам юриста, после внесения изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, которые вступили в силу 27 сентября 2022 года, было установлено новое требование для военнообязанных лиц, которые сопровождают за границу людей с инвалидностью. Отныне, если лицо с инвалидностью, которую сопровождали, вернулась в Украину, то и сопровождающий обязан вернуться в тот же день. Это правило стало обязательным и распространяется на все подобные случаи.

Юрист объясняет, что повторный выезд за границу с тем же лицом с инвалидностью разрешен, но каждый раз сопровождающее лицо должно возвращаться в Украину с подопечным.

Здесь надо понимать, что так, если лицо, в сопровождении которого вы выезжали, вернулся в Украину, а вы остались за границей, то получается, что выехали из Украины вы законно, но со дня возвращения лица с инвалидностью находитесь за границей уже незаконно,

– отметил Андрей Карпенко.

Он отметил, что, хотя это звучит парадоксально, но пока никакой ответственности за такое нарушение не предусмотрено – ни административной, ни уголовной. Соответственно, ни штрафа, ни другого наказания за это быть не может.

Вся действующая ответственность касается исключительно случаев незаконного пересечения границы, а не пребывания за границей.