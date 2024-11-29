Может ли ТЦК останавливать на улицах военнообязанных мужчин: ответ адвоката

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а мужчинам продолжают вручать повестки – в том числе и на улице. Однако доставлять военнообязанного в ТЦК имеют право только работники полиции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду". Отмечается, что если человека задерживают на улице без законных оснований, он имеет право вызвать полицию и снимать этот процесс на видео.

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Законно ли доставлять людей с улицы в ТЦК

Адвокат, кандидат юридических наук и офицер юстиции ВСУ Евгений Филипец рассказал, что единственным законным способом приглашения в ТЦК военнообязанного является повестка.

Стоит отметить, что речь идет о тех военнообязанных, которые не являются нарушителями правил воинского учета, имеют с собой военно-учетные документы и не находятся в розыске.

"Погрузка" людей на уточнение данных представителями ТЦК – это абсолютно незаконно и не имеет никакого правового основания. Доставлять военнообязанного в ТЦК можно только тогда, когда он совершил нарушение правил воинского учета. И такие полномочия имеют только работники полиции – не ТЦК,

– объяснил Филипец.

Адвокат добавил, что, по закону, задержание человека правоохранителями должно сопровождаться составлением протокола. Таким образом гражданин будет иметь доступ к правовой помощи – речь идет о государственном защитнике или собственном адвокате.

Обратите внимание! По словам Евгения Филипца, также никто не имеет права забирать мобильный телефон во время задержания, ведь он является собственностью человека.