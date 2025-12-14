Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

Смотрите также Муляжи врага, взрывы и ловушки: как "Сектор устойчивости" помогает определять боевую готовность военных – репортаж

Можно ли обжаловать штраф ТЦК?

Специалисты объяснили, что отмена штрафа в судебном порядке возможна после подачи административного иска в соответствии с кодексом административного судопроизводства Украины. В иске излагаются юридически значимые обстоятельства, перечень доказательств, конкретные нормы права, которые должны применяться при решении дела:

Для доказательства неправомерности постановления суд оценивает:

наличие фактического состава административного правонарушения;

законность процедуры составления протокола или других материалов;

соблюдение сроков привлечения;

соответствие содержания постановления установленным законодательно требованиям.

Штраф за неявку по вызову может быть обжалован в случаях, когда существуют юридически значимые обстоятельства, влияющие на правомерность решения.

К примеру, основанием для отмены может быть отсутствие надлежащего подтверждения факта вручения повестки, неправильное оформление материалов дела, несоблюдение процедуры рассмотрения, ненадлежащая квалификация действий или другие юридически значимые нарушения. Штраф за непредставление или несвоевременное представление обновленных персональных данных также может быть предметом обжалования.

Процедура обжалования штрафов состоит из последовательных юридических действий, которые определены КУоАП:

Подача жалобы вышестоящему руководителю или органу ТЦК. Обжалование происходит в десятидневный срок с момента получения постановления.

Подача административного иска в районный суд по месту жительства или по месту принятия постановления. Иск подается в тот же десятидневный срок.

Последние новости о мобилизации в Украине: что известно?