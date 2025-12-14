Про це пише 24 Канал із посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери".

Чи можна оскаржити штраф ТЦК?

Фахівці пояснили, що скасування штрафу в судовому порядку можливе після подання адміністративного позову відповідно до кодексу адміністративного судочинства України. У позові викладаються юридично значущі обставини, перелік доказів, конкретні норми права, які мають застосовуватися при вирішенні справи:

Для доведення неправомірності постанови суд оцінює:

наявність фактичного складу адміністративного правопорушення;

законність процедури складання протоколу або інших матеріалів;

дотримання строків притягнення;

відповідність змісту постанови встановленим законодавчо вимогам.

Штраф за неявку за викликом може бути оскаржена у випадках, коли існують юридично значущі обставини, що впливають на правомірність рішення.

До прикладу, підставою для скасування може бути відсутність належного підтвердження факту вручення повістки, неправильне оформлення матеріалів справи, недотримання процедури розгляду, неналежна кваліфікація дій або інші юридично значущі порушення. Штраф за неподання або несвоєчасне подання оновлених персональних даних також може бути предметом оскарження.

Процедура оскарження штрафів складається з послідовних юридичних дій, які визначені КУпАП:

Подання скарги до вищестоящого керівника чи органу ТЦК. Оскарження відбувається у десятиденний строк з моменту отримання постанови.

Подання адміністративного позову до районного суду за місцем проживання або за місцем ухвалення постанови. Позов подається у той самий десятиденний строк.

