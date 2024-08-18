Можно ли получить отсрочку от мобилизации из-за ухода за родным братом с инвалидностью

В Украине продлили военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. Однако, часть граждан могут получить отсрочку.

Адвокат Дмитрий Дончак объяснил, можно ли получить отсрочку из-за ухода за братом с инвалидностью.

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Отсрочка от мобилизации

Юрист отметил, что перечень лиц, которые не подлежат мобилизации, приведен в Законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно пункту 14 статьи 23, не подлежат мобилизации военнообязанные – члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, заняты постоянным уходом за ней (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или если члены семьи первой степени родства сами нуждаются в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения).

Членами семьи первой степени родства считаются родители, муж или жена, дети, в частности, усыновленные. Второй – родные братья и сестры, бабушка и дед со стороны матери и со стороны отца, внуки.

Итак, подытожил юрист, военнообязанный сможет получить отсрочку по уходу за братом, если у брата нет членов семьи первой степени родства, или же если такие члены семьи первой степени родства сами нуждаются в постоянном уходе, и есть соответствующее заключение МСЭК или ВКК.

Также Дончак отметил, тот факт, что родители являются пенсионерами, не влияет на возможность получения отсрочки. В то же время добавил, что можно установить опекунство над братом. Ведь, согласно пункту 10 статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат мобилизации военнообязанные – опекуны лица, признанного судом недееспособным.

Необходимо оформить документы, одним из которых является решение суда о признании лица недееспособным. Ведь только над недееспособным лицом можно установить опеку.

Только после того, как суд признает брата недееспособным, а военнообязанного опекуном, будет возможность подать в ТЦК заявление об отсрочке и получить ее.