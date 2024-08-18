Адвокат Дмитро Дончак пояснив, чи можна отримати відстрочку через догляд за братом з інвалідністю.

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Відстрочка від мобілізації

Юрист зазначив, що перелік осіб, які не підлягають мобілізації, наведений в Законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Згідно з пунктом 14 статті 23, не підлягають мобілізації військовозобов'язані – члени сім'ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня споріднення або якщо члени сім'ї першого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я).

Членами сім'ї першого ступеня споріднення вважаються батьки, чоловік або дружина, діти, зокрема, усиновлені. Другого – рідні брати та сестри, баба й дід з боку матері та з боку батька, онуки.

Отже, підсумував юрист, військовозобов'язаний зможе отримати відстрочку по догляду за братом, якщо у брата немає членів сім'ї першого ступеня споріднення, або ж якщо такі члени сім'ї першого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду, і є відповідний висновок МСЕК або ЛКК.

Також Дончак наголосив, той факт що батьки є пенсіонерами не впливає на можливість отримання відстрочки. Водночас зазначив, що можна встановити опікунство над братом. Адже, згідно з пунктом 10 статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають мобілізації військовозобов'язані – опікуни особи, визнаної судом недієздатною.

Необхідно оформити документи, одним з яких є рішення суду про визнання особи недієздатною. Адже тільки над недієздатною особою можна встановити опіку.

Лише після того, як суд визнає брата недієздатним, а військовозобов'язаного опікуном, буде можливість подати до ТЦК заяву про відстрочку й отримати її.