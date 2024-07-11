В Минюсте рассказали, как узнать, открыто ли производство из-за штрафа от ТЦК
Источник:Министерство юстиции
Если человек получил штраф от ТЦК и в отношении него открыто производство, он увидит о себе информацию в Автоматизированной системе исполнительного производства.
По новому закону о мобилизации, военнообязанные украинцы должны обновить свои данные до 16 июля 2024 года. В противном случае их ждет штраф в размере от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен.
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Как узнать об открытии производства
Если военнообязанный не спешит добровольно оплатить штраф от ТЦК, это может грозить арестом средств на счетах, последующим списанием средств с этих счетов, а также арестом имущества с целью его дальнейшей реализации.
Человек может узнать открыты ли в отношении него исполнительные производства непосредственно через АСВП (Автоматизированная система исполнительного производства, – 24 Канал), не посещая при этом соответствующий орган государственной исполнительной службы,
– говорится в разъяснении Минюста.
Поиск в АСВП можно осуществить по своим фамилии и имени. Именно в этой системе осуществляется регистрация исполнительных документов, документов исполнительного производства и фиксируются все исполнительные действия.
Поиск информации через вебсайт осуществляется по следующим параметрам:
- фамилия, имя, отчество;
- число, месяц, год рождения должника – физического лица и фамилия, имя, отчество (при его наличии) взыскателя – физического лица;
- наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований для юридического лица – должника и взыскателя;
- номер исполнительного производства.
К слову, те граждане, которые уточнили свои данные в ТЦК до 18 мая, должны повторить эту процедуру до 16 июля, в связи со вступлением в силу нового закона о мобилизации.