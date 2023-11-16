Как часто военнообязанные должны сверять данные в ТЦК: объяснение адвоката
Источник:NV
В Украине с 5 января 2023 г. будут по-новому вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов. В этом документе установлена ответственность за несвоевременное обновление данных в ТЦК и СП.
В частности, военнообязанным, призывникам или резервистам может угрожать административная ответственность. Новые изменения также касаются украинок с медицинским или фармацевтическим образованием.
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Что нужно знать о военном учете данных в ТЦК
Адвокат Александр Камша рассказал, что в Украине военный учет ведется по месту жительства, в частности, в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, по месту работы и обучения. В местах, где нет ТЦК и СП, учет ведут местные органы самоуправления.
Юрист объяснил, что военный учет осуществляется с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами.
В настоящее время военно-учетными документами для разных групп украинцев есть:
- для призывников – удостоверение о приписке к призывному участку;
- для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение военнообязанного;
- для резервистов – военный билет.
Камша подчеркнул, что для внесения записи или актуализации данных о призывниках, военнообязанных и резервистах в Единый государственный реестр, они должны предоставить персональные данные в соответствии с законом Украины.
На персонально-первичный или военный учет подлежат следующие группы граждан Украины:
- призывников в возрасте от 16 (в год достижения 17-летнего возраста) до 27 лет;
- военнообязанных и резервистов, не достигших предельного возраста пребывания в запасе, в том числе женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность, а также украинок, изъявивших желание служить на военно-учетной специальности, перечень которых утвержден Минобороны.
Прием на работу или обучение, взятие на персональный военный учет призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется только после взятия их на военный учет,
– подчеркнул адвокат.
Как часто нужно обновлять данные в ТЦК и СП
Юрист отметил, что в Правилах военного учета призывников, военнообязанных и резервистов определено, что эти группы украинцев должны сверять персональные данные по учетным данным ТЦК и СП не реже одного раза в пять лет.
В то же время, по словам Камши, в некоторых случаях у военнообязанного существует обязанность сообщать об изменениях в более скорый срок.
"В частности, военнообязанный должен лично в семидневный срок со дня прибытия к новому месту жительства прибыть с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами в соответствующий ТЦК и СП для взятия на военный учет", – подчеркнул он.
Адвокат посоветовал следить за актуальностью данных каждому из состоящих на учете военнообязанных и, в случае необходимости, проводить сверку данных во избежание возможности привлечения к административной ответственности.
Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета совершено в особый период – влекут наложение штрафа от пятидесяти (850 грн) до ста (1 700 грн) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан,
– подчеркнул Камша.
Как быть с военным учетом женщинам с медицинским образованием
Адвокат подчеркнул, что согласно положениям Порядка женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состояли на военном учете в соответствующих ТЦК и СП, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.
"То есть если женщина получила медицинскую или фармацевтическую специальность до 30 декабря 2022 года и не находилась до этой даты на военном учете – то, в такой ситуации, только с 2027 года работодатель будет иметь право требовать у данных женщин военно-учетные документы во время трудоустройства", – сказал он.
В то же время, что касается нетрудоустроенных женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, Камша отметил, что Порядок устанавливает, что такие женщины прибывают самостоятельно в соответствующий ТЦК и СП с целью взятия их на военный учет военнообязанных.