Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов в эфире 24 Канала рассказал, сколько человек ежедневно призывают на военную службу, и прокомментировал заявления о массовых нарушениях во время мобилизации. Он также объяснил, как должен измениться этот процесс и почему задержки с пополнением войск создают проблемы на фронте.

Сколько человек мобилизуют ежедневно?

Генеральный штаб проверит статистику омбудсмена относительно нарушений прав граждан во время мобилизации. Андрей Гнатов обратится в его офис, чтобы получить официальные данные и выяснить, на чем основаны обнародованные оценки.

Мы ежедневно призываем по мобилизации чуть больше тысячи граждан Украины на военную службу. Я очень сомневаюсь, что ежедневно поступает тысяча заявлений о нарушении прав и свобод граждан,

– сказал начальник Генерального штаба ВСУ.

Нарушения во время работы ТЦК и СП действительно имеют место, однако в некоторых случаях конфликт обостряется, когда граждане также не выполняют законные требования сотрудников полиции или территориальных центров комплектования.

Неоднозначную реакцию общества, в частности, вызвали недавние случаи во время мобилизации во Львове. Любой негативный эпизод в сети и СМИ активно использует Россия в своей информационно-психологической операции. Отдельные сообщения многократно распространяются и подаются как свидетельство массового явления.

Если исходить из слов омбудсмена, то ежедневно должно поступать 700–800 заявлений о нарушениях прав человека. Я очень сомневаюсь, что эти цифры получены объективно, но запрос мы обязательно рассмотрим,

– подчеркнул Гнатов.

Официальные данные должны показать реальный масштаб нарушений и дать возможность отдельно разобраться в каждом подтвержденном случае.

Мобилизация должна проходить в соответствии с законом

Изменения в процессе мобилизации необходимы, а предложения по его совершенствованию разрабатывались еще до назначения Андрея Гнатова начальником Генерального штаба. На должностях командующего оперативным командованием и командира корпуса он излагал свое видение решений, которые могли бы стабилизировать ситуацию на разных уровнях государства.

Этот процесс должен происходить исключительно законным образом. Все, кто к нему причастен, должны выполнять свои задачи и функции в рамках закона. Другого пути не существует – мы за это и воюем,

– подчеркнул Гнатов.

Потребности фронта при этом остаются неизменными, поэтому прекратить мобилизацию невозможно. Работу необходимо продолжать с соблюдением законодательства и проверкой каждого сообщения о нарушениях.

Мы не можем остановиться и прекратить процесс мобилизации. Стараемся действовать максимально в рамках закона и разбираться со всеми нарушениями,

– пояснил начальник Генерального штаба ВСУ.

Военнослужащий, который сегодня не пополнил подразделение, впоследствии может стать причиной нехватки личного состава на конкретном участке фронта. Именно необходимость своевременно комплектовать войска остается одним из главных вызовов мобилизационного процесса.

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