Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов в ефірі 24 Каналу розповів, скільки людей щодня призивають на військову службу, та прокоментував заяви про масові порушення під час мобілізації. Він також пояснив, як має змінюватися цей процес і чому зволікання з поповненням війська створює проблеми на фронті.

Скільки людей мобілізують щодня?

Генеральний штаб перевірить статистику омбудсмена щодо порушень прав громадян під час мобілізації. Андрій Гнатов звернеться до його офісу, щоб отримати офіційні дані та з'ясувати, на чому ґрунтуються оприлюднені оцінки.

Ми щодня призиваємо за мобілізацією трохи більше ніж тисячу громадян України на військову службу. Я дуже сумніваюся, що щодня є тисяча заяв про порушення прав і свобод громадян,

– сказав начальник Генерального штабу ЗСУ.

Порушення під час роботи ТЦК та СП справді трапляються, однак у частині випадків конфлікт загострюється, коли громадяни також не виконують законних вимог працівників поліції чи територіальних центрів комплектування.

Неоднозначну реакцію суспільства, зокрема, спричинили нещодавні випадки під час мобілізації у Львові. Будь-який негативний епізод у мережі та медіа активно використовує Росія у своїй інформаційно-психологічній операції. Окремі повідомлення багаторазово поширюють і подають як свідчення масового явища.

Якщо виходити зі слів омбудсмена, то мало б бути 700 – 800 заяв про порушення прав людини щодня. Я дуже сумніваюся, що ці цифри отримані об'єктивно, але запит ми обов'язково опрацюємо,

– наголосив Гнатов.

Офіційні дані мають показати реальний масштаб порушень і дати змогу окремо розібрати кожен підтверджений випадок.

Мобілізація має відбуватися законно

Зміни у процесі мобілізації потрібні, а пропозиції щодо його вдосконалення напрацьовувалися ще до призначення Андрія Гнатова начальником Генерального штабу. На посадах командувача оперативного командування та командира корпусу він подавав своє бачення рішень, які могли б стабілізувати ситуацію на різних рівнях держави.

Цей процес повинен відбуватися виключно в законний спосіб. Усі, хто до нього залучений, мають виконувати свої завдання і функції в межах закону. Іншого шляху не існує – ми за це і воюємо,

– наголосив Гнатов.

Потреби фронту водночас залишаються незмінними, тож припинити мобілізацію неможливо. Роботу мають продовжувати з дотриманням законодавства та перевіркою кожного повідомлення про порушення.

Ми не можемо зупинитися і припинити процес мобілізації. Намагаємося діяти максимально в межах закону та розбиратися з усіма порушеннями,

– пояснив начальник Генерального штабу ЗСУ.

Військовослужбовець, який сьогодні не поповнив підрозділ, згодом може стати причиною нестачі людей на конкретній ділянці фронту. Саме потреба вчасно комплектувати військо залишається одним із головних викликів мобілізаційного процесу.

Гнатов назвав масштаби мобілізації в Україні: дивіться відео