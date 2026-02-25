Мужчина не прибыл в ТЦК по повестке: какой приговор вынес суд
- Мужчина с Полтавщины получил 3 года лишения свободы за уклонение от мобилизации, но освобожден от отбывания наказания.
- На момент рассмотрения дела обвиняемый был забронирован и перечислил 70 тысяч гривен на поддержку ВСУ.
В Гадяче, что на Полтавщине, суд наказал мужчину за уклонение от мобилизации. Военнообязанный думал, что был забронирован предприятием, поэтому не явился в ТЦК и СП.
Подробнее об этом рассказали в Полтавском ТЦК и СП.
Что грозит мужчине за уклонение от мобилизации?
По данным суда, местный житель еще в 2024 году прошел ВВК и был признан годным к службе. Он получил повестку для отправки в воинскую часть, но в ТЦК и СП не прибыл. Отмечается, что уважительных причин на это он не имел.
Суд рассмотрел дело и вынес приговор в феврале 2026 года по статье Уголовного кодекса Украины об уклонении от призыва по мобилизации. В суде мужчина полностью признал вину.
Объяснил, что на момент получения повестки был привлечен к работам по строительству фортификационных сооружений и рассчитывал на бронирование предприятием, но потом узнал, что бронирование оформлено не было,
– говорится в сообщении.
По данным ТЦК, на момент рассмотрения дела обвиняемый уже был забронирован. Также он перечислил 70 тысяч гривен на поддержку ВСУ. Поэтому суд учел искреннее раскаяние, содействие следствию и то, что у мужчины есть двое детей.
Итак, ему назначили 3 года лишения свободы. В то же время освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год. Однако он должен периодически появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.
Последние изменения в процессе мобилизации
Обычно общая мобилизация в Украине касается мужчин в возрасте от 25 лет. Однако служить могут и люди от 18 лет. Это возможно при наличии статуса военнообязанного или военной подготовки.
Юрист Александра Капитула объясняла, что те, кто имеют бронирование, все равно должны проходить ВЛК.