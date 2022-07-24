Что делать, если не получил повестку: нужно ли явиться в военкомат

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Пока одним вручают повестки в кафе, на улице или пляжах, другие переживают за то, не нужно ли самим идти в военкомат, если повестки нет.

Сразу же оговоримся, что в некоторых случаях отказ от повестки может быть законным. Но что делать, если соответствующий документ вам не вручали? Разберемся, нужно ли самостоятельно отправляться в военкомат.

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Идти или не идти в военкомат

Оперативный дежурный Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки пролил свет на этот вопрос. Он отметил, что с начала введения военного положения каждый мужчина должен был явиться в военкомат.

Подчеркнем, говорится только о военнообязанных. А сделать это нужно было в течение 10 дней. Поскольку уже 151 день войны, то те, кто подпадает под эту категорию, но до сих пор не наведался в военкомат, обязан это сделать. Даже в том случае, если повестку им не вручали.

Если же мужчина не пришел в военкомат, его могут записать в списки уклонистов. Но если военнообязанный добровольно пришел, даже без повестки, никакой ответственности не будет,

– подчеркнул он.

Если вы меняете свое местонахождение, необходимо сообщить начальнику военкомата по месту своей регистрации.

Заметим, что в Украине уже наказывают тех, кто уклоняется от мобилизации. Так, в прокуратуре наглядно продемонстрировали, что ожидает тех, кто пытается избежать призыва.

Угрожает уголовная ответственность

Например, на Прикарпатье 43-летнего жителя Надворнянщины ожидают большие проблемы. Ему объявили о подозрении в уклонении от призыва. А все потому, что он хоть и получил повестку, но не пришел в военкомат. Заметим, что его предупреждали о том, что его ожидает ответственность в случае неявки.

Правоохранители уже объявили ему подозрение. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины, касающейся уклонения от призыва на военную службу. Поэтому мужчину ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

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