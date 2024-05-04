В Минобороны сказали, как обжаловать заключение ВВК

Ограниченно годные военнообязанные и не только могут обжаловать заключение военно-врачебной комиссии. Это можно сделать как через ВВК высшего порядка, так и через суд.

Как это сделать, в эфире телемарафона рассказала директор Департамента здравоохранения Министерства обороны Оксана Сухорукова, передает 24 Канал.

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Как обжаловать заключение военно-врачебной комиссии

Чиновница рассказала, что решение ВВК может обжаловать любой человек, если он не согласен с этим выводом. Сделать это можно через военно-врачебную комиссию высшего уровня.

Например, в районной, потом в областной, в региональной, в центральной ВВК. Если на этом пути человек не находит понимания и считает, что его права нарушены, человек может обратиться в суд,

– отметила Сухорукова.

ВВК не сможет принимать решения по своему усмотрению