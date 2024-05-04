В Минобороны сказали, как обжаловать заключение ВВК
Ограниченно годные военнообязанные и не только могут обжаловать заключение военно-врачебной комиссии. Это можно сделать как через ВВК высшего порядка, так и через суд.
Как это сделать, в эфире телемарафона рассказала директор Департамента здравоохранения Министерства обороны Оксана Сухорукова, передает 24 Канал.
Кстати В Минобороны объяснили, как будут определять пригодность к военной службе
Как обжаловать заключение военно-врачебной комиссии
Чиновница рассказала, что решение ВВК может обжаловать любой человек, если он не согласен с этим выводом. Сделать это можно через военно-врачебную комиссию высшего уровня.
Например, в районной, потом в областной, в региональной, в центральной ВВК. Если на этом пути человек не находит понимания и считает, что его права нарушены, человек может обратиться в суд,
– отметила Сухорукова.
ВВК не сможет принимать решения по своему усмотрению
- В Департаменте здравоохранения также заявили, что в Украине фактически отменена индивидуальная оценка пригодности к военной службе.
- Объяснили: "Теперь члены ВВК не смогут принимать решения по своему усмотрению, а будут руководствоваться только четкими нормами. Это позволит исключить коррупционные проявления".