В ОП прокомментировали слухи о возможной мобилизации с 18 лет
- Советник президента Дмитрий Литвин опроверг слухи о снижении мобилизационного возраста до 18 лет в Украине.
- По словам Литвина, несмотря на сплетни в сети, пока власть в Украине не рассматривает этот вопрос.
Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин прокомментировал слухи о мобилизации молодежи от 18 лет. По его словам, власть в Украине сейчас не рассматривает этот вопрос.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Дмитрия Литвина в соцсети Х.
Читайте также Военный учет для 17-летних: кого это касается, как стать на учет и какие могут быть штрафы
Планируется ли снижение мобилизационного возраста
В сети появились сообщения о том, что в Украине начнут масштабную проверку забронированных от мобилизации, а также в Офисе Президента якобы рассматривают снижение мобилизационного возраста до 18 лет.
Авторы этих сообщений ссылаются в основном на "внутренние источники".
Дмитрий Литвин кратко прокомментировал одну из публикаций о снижении мобилизационного возраста.
Не рассматривают,
– написал советник Зеленского.
К слову, недавно заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий также заявил, что мобилизационный возраст в Украине установлен на уровне 25 лет, и нет никаких перспектив его снижения. По его словам, вывозить 17-летнего сына за границу из-за страха мобилизации является нерациональным.
Ранее вопрос снижения мобилизационного возраста комментировал также председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Он пояснил, что депутаты уже снизили мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Если же речь идет о молодых людях, то для них есть "Контракт 18 – 24".