Сейчас этот вопрос так остро не стоит, – Палиса о мобилизации женщин в Украине

Заместитель руководителя ОП высказался относительно мобилизации женщин в Украине. По его мнению, сейчас этот вопрос остро не стоит.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Павла Палисы Bihus.Info.

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Палиса о мобилизации женщин в Украине

Журналистка спросила заместителя руководителя ОП на фоне разговоров об опыте Израиля, женская мобилизация – это эффективно и нужно Украине, а также, придет ли к этому наше государство.

Павел Палиса ответил, что скорее речь идет о каких-то дефицитных специальностях, медицинские направления и так далее.

Я думаю, сейчас этот вопрос так остро не стоит. Женская служба в армии – это более такое добровольное дело,

– заявил заместитель руководителя ОП.

В то же время добавил, что в дальнейшем было бы целесообразно рассмотреть этот вариант израильского опыта развертывания вооруженных сил, конечно, с учетом украинских особенностей.

К слову, чиновник также назвал количество заключенных "контрактов 18 – 24".