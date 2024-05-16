В Минобороны сказали, отменят ли после обновления данных в ТЦК ограничения права управлять авто

В субботу, 18 мая, вступит в силу новый закон о мобилизации. Суд может ограничить право на управление автомобилем тем военнообязанным, которые пытается избежать обновления данных в ТЦК и СП.

Отменят ли эти ограничения после выполнения требований законодательства, в эфире телемарафона ответил представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, передает 24 Канал.

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Ограничения отменят, или нет

По словам спикера, через 5 дней после того, как человек не появился в ТЦК и СП, выдается "требование о выполнении обязанности военнообязанного". Если гражданин игнорирует его, ТЦК будет обращаться в суд, который может принять решение о временном ограничении права управления транспортным средством.

Однако, отметил Лазуткин, после обновления данных военнообязанный сможет снова пользоваться авто. Также чиновник опроверг слухи, что военные будут массово забирать легковые автомобили.

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Важно! Суд не может ограничить военнообязанного в праве управлять авто, если это – его основной заработок (водитель), или же авто необходимо для члена семьи с инвалидностью.