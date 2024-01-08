Будут ли блокировать банковские карты уклонистам: объяснение от НБУ

В Верховной Раде недавно зарегистрировали новый законопроект о мобилизации и прохождении военной службы. Среди предложений – финансовое ограничение уклонистов. В то же время в документе рассматривают вариант отслеживания граждан, подлежащих призыву, с помощью банковских карт.

Законодательство о банковской тайне не позволяет ограничивать финансовые операции тех, кто не явился в ТЦК. Впрочем, подобные действия предусмотрены новым законопроектом о мобилизации. Об этом в эфире телемарафона сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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В НБУ надеются, что до блокировки карт не дойдет

Рожкова пояснила, что на сегодняшний день любая информация, имеющаяся в банках и касающаяся каждого конкретного лица, может раскрываться в большинстве случаев по решению суда. По ее словам, отдельные правоохранительные органы имеют больше возможностей, но все же они не безграничны даже для них.

Она также пояснила, что в рамках существующего на сегодняшний день законодательного поля такой возможности не фиксируют.

Рожкова заверила, что хотя у банков много информации о клиентах, перемещение граждан все же можно отслеживать и без этого, в том числе с помощью номера телефона. Замглавы НБУ заверила, что не обязательно смотреть в карточку и просматривать то, где именно происходили те или иные транзакции.

Я не думаю, что нам следует прибегать к таким финансовым репрессиям. Должны быть задействованы другие механизмы,

– подчеркнула Рожкова.

Она напомнила, что Украина является цифровой страной, у которой есть Дия. Почти все граждане зарегистрированы и идентифицированы в этом приложении.

По ее словам, для отслеживания избегающих призыва должны быть задействованы базы данных и информация ТЦК.

Нацбанк готов обсудить этот вопрос с чиновниками

Глава НБУ Андрей Пышный заявил в эфире телемарафона, что Национальный банк Украины готов присоединиться к консультациям в Верховной Раде по поводу финансовых норм законопроекта о мобилизации.

Я думаю, что в процессе его обработки в парламенте у нас должны состояться дискуссии и обмен мнениями.

– отметил Пышный.

Как отметил глава НБУ, вопросы мобилизации не входят в компетенцию Нацбанка, поскольку это вопросы Кабмина, Минобороны и Генштаба. Но в законопроекте предусмотрены финансовые ограничения для уклонистов, поэтому НБУ готов включиться в процесс.

По его словам, эта дискуссия "выведет нас на оптимальный вариант формулировок законопроекта".

Что известно о новом проекте закона о мобилизации