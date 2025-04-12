Служить должны и мужчины, и женщины, – заместитель главы ОП Палиса о мобилизации

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса высказал свое мнение относительно мобилизации. Военный считает, что служить в армии в нашем государстве должны все граждане.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Павла Палисы в интервью Bihus.Info.

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Что думает Палиса относительно мобилизации в Украине

Павел Палиса отметил, что, по его мнению, в тех условиях, в которых наша страна останется прогнозируемо в ближайшие 10 – 30 лет, с соседом, который хочет уничтожить физически украинцев как нацию, а Украину как государство и суверенный субъект, нужно подойти глубже к вопросу масштабирования войска во время военной угрозы.

Нам придется жить с пониманием того, что все (полномасштабное вторжение – 24 Канал) может повториться. Для того чтобы быть достаточно сильными и не иметь таких нюансов с привлечением граждан в армию, мне кажется, надо продумать определенный переходный период для того, чтобы у граждан было четкое понимание того, что служить должны все,

– сказал военный.

Палиса обратил внимание, что обязанность защиты государства – определена в Конституции для граждан. Поэтому, с точки зрения чиновника, Украине следовало бы изучить опыт Израиля в армии. В частности, и обязательную службу в армии для женщин.

"Если гражданин претендует на то, чтобы получать от государства должность, образование, вообще претендовать на какие-то выплаты из государственного бюджета, они должны служить. Окей, там минимальный контракт, пусть годовой. И мужчины, и женщины в армии", – заметил заместитель главы ОП.

Павел Палиса подчеркнул, что в современной армии есть куча разной работы для всех людей. Поэтому он считает, что за время службы как мужчины, так и женщины пройдут базовую общевойсковую подготовку, поймут, как работает армейская система и смогут абсолютно сознательно стать в резерв то же самое подразделение, где происходила служба.

Что у мужчин, что у женщин, у них будет больше понимания, что такое Вооруженные Силы. Опять же, если мы хотим построить такое государство, в котором будут счастливы наши дети, то это понимание должно передаться от поколения абы поколения, что мы хотим быть успешными в будущем. Настолько сильными, что никакой из соседей или нестабильных личностей просто не подумает, что можно повторить 22 год,

– говорит Палиса.

По идее военного, условно, если гражданин хочет стать, например, депутатом или другим управленцем, то просто не сможет этого сделать, если не служил в армии.