Отсидеться никому не удастся, – Павлюк призвал украинцев мобилизоваться в ВСУ

Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк сделал новое заявление по мобилизации. Генерал призвал украинцев становиться в ряды Вооруженных Сил нашего государства.

Павлюк напомнил, что защита государства – это конституционная обязанность гражданина. Он также отметил, что наша армия нуждается в новых специалистах.

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Павлюк призвал украинцев присоединяться к ВСУ

Командующий Сухопутными силами ВСУ отметил, что пока Вооруженные Силы Украины героически воюют и сдерживают оккупантов по всей линии фронта, Россия пытается расшатать наши тылы: посеять вражду, панику, недоверие к армии. Враг тратит на это огромные ресурсы.

Военная ситуация непростая, но она гораздо более прогнозируемая и контролируемая, чем это было в начале полномасштабного вторжения. Вспомните 2022 год – никто в мире не верил в наши силы! Сегодня те же самые люди говорят, что наша армия самая сильная и самая профессиональная в Европе, мире,

– пояснил он.

Генерал отметил, что в нашем распоряжении западное вооружение, мы знаем и понимаем замыслы врага, имеем талантливых и опытных командиров. Кроме того, два года назад мы обороняли Киев, а теперь поражаем военные цели за тысячу километров от линии соприкосновения собственными военными технологиями.

"Но сколько бы помощи мы не получили, сколько бы оружия у нас не было – нам не хватает людей! Техника сама не едет, оружие само не стреляет, дрон сам не полетит. Подразделения должны обновляться!" – отметил Павлюк.

Он отметил, что российские пропагандисты заставили многих поверить в то, что мобилизация – это не о защите своего государства от агрессора, а о несправедливости и нарушении прав. Он также подчеркнул, что понимает желание людей жить мирной жизнью, путешествовать, строить карьеру.

Но есть объективная реальность: Россия отказывает нам в праве на существование. Враг понимает только язык силы. Мы должны заставить его убираться прочь с нашей земли. Если мы этого не сделаем, никакой мирной жизни, никаких прав и свобод не будет вообще,

– отметил генерал.

Генерал рассказал о манипуляциях по мобилизации и военных

Павлюк подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины – единственная сила, способная остановить и уничтожить врага. Однако поставил вопрос, как общество допустило, чтобы военных начали бояться, позволяли себе их оскорблять.

"Сегодня большинство работников ТЦК – это вчерашние воины, которыми все восхищались и гордились. Что произошло? Почему сегодня от них прячутся, почему позволяют себе их презирать, устраивают травлю и даже драки? Это недопустимо", – сказал генерал.

Он также отметил, что военнослужащие, ветераны – это люди, которые выполнили свой конституционный долг. Поэтому мы не имеем права допустить, чтобы они чувствовали себя виноватыми, ненужными или опасными перед теми, кому они буквально спасли жизнь.

Да, система ТЦК не идеальна – мы это осознаем и работаем над ее совершенствованием. На все случаи превышения полномочий Командования Сухопутных войск, правоохранительные органы оперативно реагируют. Мы не будем мириться с нарушением прав гражданских, но и нарушать права военных не позволим,

– пояснил командующий Сухопутными войсками.

Генерал отметил, что все граждане Украины должны держать голову холодной и осознать одну простую истину: армия и народ неделимы, особенно во время битвы за существование государства.

Он также отметил, что после того, как граждане получили повестку или сами пришли в ТЦК обновить данные – это не означает, что завтра они поедут на штурм вражеских позиций. Поэтому это ложь.

"Есть определенная законом процедура: прохождение военно-врачебной комиссии, а также дополнительных медицинских обследований, если на то есть основания. Все, кого признали годными к службе, без исключения – отправляются в учебные центры. Базовая общевойсковая подготовка длится месяц. Это соответствует стандартам стран-партнеров НАТО. Одновременно с этим мы уже внедряем эксперимент по расширению БОВП до двух месяцев", – подчеркнул Павлюк.

По словам генерала, в течение этого срока опытные инструкторы дадут все необходимые знания и навыки: обучают тактике ведения боевых действий, обращению с оружием, домедицинской помощи.

Да, в системе подготовки не все идеально. Но мы реагируем на все проблемы и вызовы. Наши способности подготовить новобранцев к эффективным боевым действиям не хуже, чем у большинства других армий,

– отметил Павлюк.

Украинская армия нуждается в разных специалистах

После прохождения базовой общевойсковой подготовки, по словам генерала, воины попадают в воинские части. И необязательно именно на боевые должности. Павлюк отметил, что ВСУ нужны разные специалисты: водители, делопроизводители, повара, строители, ІТишники, бухгалтеры, медики, инженеры.

В то же время те граждане, которые получают боевые должности, должны, по словам Павлюка, осознать, что для командования ВСУ каждый военнослужащий – наивысший приоритет.

"И это доведено до всех командиров. Наш подход таков: сначала новичок набирается опыта и только потом может участвовать в боевых действиях", – сказал командующий Сухопутных войск.

В конце концов генерал объяснил, что чем больше украинцев найдут в себе мужество стать в ряды ВСУ, тем меньше будет шансов у России воплотить ее кровожадные замыслы, и тем скорее украинские города вернутся к нормальной безопасной жизни.

Поэтому я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться провокациям. Должны осознать, что отсидеться никому не удастся. Ведь на кону – судьба страны, судьба нашей нации. Россия никому не даст покоя: ни тем, кто спрятался, ни тем, кто предал Украину,

– отметил Павлюк.

Командующий Сухопутными войсками подчеркнул, что сейчас исторический момент, который дала нам судьба: или мы защитим и сохраним государство, или исчезнем как нация. Поэтому генерал призвал поддерживать защитников и словом, и делом, присоединяться в ряды ВСУ. Ведь наша сила в единстве и другого варианта нет.