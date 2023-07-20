Мобилизация в Украине: какие категории военнообязанных не призовут принудительно в августе

В Украине продолжается военное положение, а вместе с ним – всеобщая мобилизация. На этот раз мы сосредоточим свое внимание на тех военнообязанных, которые не подпадают под принудительный призыв в августе.

Следует отметить, что часть 1 статьи 23 Закона "О воинской обязанности и военной службе" регламентирует перечень тех, кого не призовут. Узнайте, подпадаете ли вы под одну из этих категорий.

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Кого не призовут в августе

Этот список широк и включает целый ряд категорий. Пройдемся им поподробнее вместе с вами. Итак, в августе принудительно не призовут:

людей, признанных в установленном порядке лицами с инвалидностью;

женщин и мужчин, которые содержат трех и более детей младше 18 лет;

женщин и мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка или детей в возрасте до 18 лет;

женщин и мужчин, опекунов, попечителей, названных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщин и мужчин, опекунов, попечителей, названных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих больного ребенка (тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые псих I типа, или хронические заболевания почек IV степени), или ребенка, получившего тяжелую травму, который требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи (это должно подтверждаться документом, выданным врачебно-консультативной комиссией);

женщин и мужчин, которые содержат совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновителей, опекунов, попечителей, названных родителей, родителей-воспитателей, содержащих детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

лиц, занятых постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

тех, кто имеет жену (супруга) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы;

опекунов лица с инвалидностью, признанного в суде недееспособным;

лиц, занятых постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лиц, занятых постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению МСЭК или врачебно-консультативной комиссии, требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Лица, перечисленные в списке, могут оказаться на защите Родины. Но для этого им необходимо добровольно отправиться в армию.

Это еще не всё. Кроме того, не могут призвать тех, кто получает профессиональное высшее и высшее образование, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов. Но при условии, что они получают образование на дневной или дуальной формах обучения.