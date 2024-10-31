Темпы мобилизации в Украине: рост в первые месяцы действия нового закона сменился падением

С началом действия закона о мобилизации в Украине показатели призыва выросли. Сейчас ситуация изменилась.

Со вступлением в силу нового закона о мобилизации в Украине в мае 2024 года наблюдался значительный рост призыва, однако к началу осени темпы снова снизились. Об этом сообщает BBC Украина, ссылаясь также на другие издания.

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Что известно о темпах мобилизации

Информацию о существенном росте призыва подтвердил и секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко. Он отметил, что такие темпы и объемы мобилизации соответствовали требованиям Генерального штаба ВСУ.

Действительно в первые месяцы его действия, показатели по мобилизации кратно выросли,

– пишут источники BBC.

Обратите внимание! Однако, как стало известно, с начала осени мобилизационные темпы снизились, хотя ситуация не является критической. Отмечается, что нынешние показатели мобилизации позволяют только покрывать боевые потери.

Напомним, в апреле Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. Закон направлен на поддержку военного руководства и военных на фронте.

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация были введены 24 февраля 2022 года и продлены до 8 февраля 2025 года.