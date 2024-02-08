Мобилизация аспирантов и студентов: какие изменения предусматривает новый законопроект

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации в Украине. В предыдущей версии документа отмечалось, что аспиранты, обучающиеся по дневной или дуальной формам образования, не подлежат призыву. Однако новый законопроект претерпел определенные изменения.

Говорится, что Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект № 10449 об усилении мобилизации. К законопроекту еще будут подавать правки.

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Будут ли мобилизовать аспирантов

Согласно новому правительственному законопроекту о мобилизации, аспиранты, которые получают образование на условиях контракта, подлежат призыву на время мобилизации. То есть могут мобилизовать аспирантов, которые получают образование за счет физических и юридических лиц на условиях контракта.

Новая редакция документа предусматривает, что мобилизации в особый период не подлежат соискатели:

профессионального и профессионально-технического;

профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам и получают следующий уровень образования;

докторанты и лица, зачисленные в интернатуру.

Кто не будет подлежать призыву согласно новому законопроекту / Скриншот 24 Канал

Будет ли призыв студентов

Мобилизация студентов в особый период не предусмотрена для:

соискателей профессионального (профессионально-технического);

профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам и получают уровень образования, что выше ранее полученного.

Кто может получить отсрочку от службы

Согласно новому законопроекту, отсрочка предоставляется тем призывникам, которые:

признаны временно непригодными к службе по состоянию здоровья;

учатся в учреждениях общего среднего образования III степени; профессионального, профессионально-технического образования, профессионального предвысшего или высшего образования; в учреждениях среднего и высшего духовного образования по дневной или дуальной форме обучения; в интернатуре и докторантуре (указанная отсрочка предоставляется до достижения 24-летнего возраста – 24 Канал );

); выбрали соответствующий год для прохождения базовой военной подготовки (указанная отсрочка не предоставляется во время действия военного положения – 24 Канал );

); имеют право на освобождение от военной службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.

При каких условиях можно получить отсрочку / Скриншот 24 Канала

Что еще предусматривает новый законопроект: коротко