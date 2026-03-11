У полиции есть доступ к базам ТЦК: как происходит проверка военнообязанных
- Полиция имеет доступ к электронным базам данных, что позволяет проверять статус военнообязанных при проверке документов.
- Нарушение правил воинского учета считается административным правонарушением, и его можно обжаловать в суде, если с момента нарушения прошел один год.
Полиция имеет доступ к тем же электронным базам, что и территориальные центры комплектования. Благодаря этому правоохранители могут быстро проверить статус военнообязанного при проверке документов.
Если человек не может подтвердить свой статус или бронирование, его могут доставить в ТЦК. Об этом экс-заместитель генпрокурора Николай Голомша сообщил в эфире "Утро.LIVE".
Как полиция проверяет военнообязанных?
Информация о статусе военнообязанных хранится в соответствующих электронных реестрах. Полиция имеет доступ к этим базам, поэтому при проверке документов может сразу увидеть, есть ли у человека нарушения воинского учета.
Если система показывает, что гражданин находится в розыске или не выполнил требования воинского учета, правоохранители могут доставить его в ТЦК. Там проверяют обстоятельства и могут вручить повестку, в частности для прохождения военно-врачебной комиссии.
Экс-заместитель генпрокурора отметил, что все процедуры определены действующими нормативно-правовыми актами, а граждане должны самостоятельно следить за изменениями в законодательстве.
Незнание законов в Украине не освобождает от ответственности. Поэтому в этом случае, если гражданин даже не имеет соответствующей отметки о том, что снят розыск, то все равно у него засветится в Резерв+, что он там не зарегистрирован,
– сказал он.
Нарушение правил воинского учета в Украине считается административным правонарушением. Соответственно, ответственность за такие нарушения имеет определенные сроки давности.
Если с момента нарушения прошел один год, ТЦК уже не имеет законных оснований накладывать штраф или продолжать розыск. В таком случае статус можно обжаловать в суде и отменить.
В то же время даже после отмены такого статуса человек остается на воинском учете и должен выполнять требования законодательства.
Мобилизация в Украине: последние новости
В Украине во время военного положения часть военнообязанных может получить отсрочку от мобилизации. Это право предоставляется в зависимости от семейных обстоятельств, состояния здоровья, обучения или работы. Закон определяет ряд категорий граждан, которые могут временно не подлежать призыву.
В Украине создали единый государственный цифровой реестр военнослужащих для централизации и автоматизации воинского учета. Он уменьшит бумажную бюрократию, ускорит доступ к социальным выплатам и услугам, и усилит защиту персональной информации.