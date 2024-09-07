Можно ли получить отсрочку от мобилизации, если не стоишь на воинском учете

В Украине продлили всеобщую мобилизацию до 9 ноября. Однако, часть граждан могут получить отсрочку.

Адвокат Яна Меюс подробно объяснила, какой порядок оформления отсрочки, если гражданин не состоит на воинском учете, передает 24 Канал.

Узнайте также Кто может оформить бронь или отсрочку от мобилизации в Украине в сентябре: разъяснение

Отсрочка от мобилизации

Юрист рассказала, что, прежде всего, надо обратиться в ТЦК и написать заявление о постановке на воинский учет. Также предоставить копии паспорта и идентификационного кода, свидетельства о браке и рождении детей, диплома об образовании. После вам выдают направление на ВВК, карточку обходного листа.

Проходите военно-врачебную комиссию. После этого снова возвращаетесь в ТЦК. Пишете заявление о выдаче военно-учетного документа. После этого вы также можете уже подавать свое заявление на отсрочку,

– отметила Яна Меюс.

Добавила, как правило, одновременно с оформлением военно-учетного документа и предоставляется справка об отсрочке. Все необходимые данные вносят в реестр "Оберег".

То есть, чтобы получить отсрочку, необходимо стать на воинский учет.