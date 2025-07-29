Президент Зеленский 29 июля подписал закон, который позволяет украинцам в возрасте от 60 лет проходить военную службу по контракту. В законе расписаны условия, при которых желающие могут вступить в ряды ВСУ.

Об условиях и сроке действия контракта сообщили в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады, передает 24 Канал.

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Как присоединиться к ВСУ после 60 лет?

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который открывает возможность для граждан в возрасте от 60 лет проходить военную службу по контракту. Речь идет о добровольном заключении контракта людьми, которые прошли военно-врачебную комиссию и признаны годными к службе по состоянию здоровья.

Контракт могут подписать лица, которые пригодны к службе в должности рядового, сержантского и старшинского состава, а также младшие или старшие офицеры. Последние при условии, если они были уволены с военной службы после 1 января 2015 года.

Срок контракта составляет один год. Кроме того, есть возможность заключать новые контракты. После подписания предусмотрено испытание, что продлится два месяца.

Законодатели считают, что таких военнослужащих целесообразно привлекать преимущественно на небоевые должности. Речь идет о должностях, где нужны "профессиональные знания, опыт и дисциплина", а физическая нагрузка не является значительной.

Ранее юрист объяснила, что служба по контракту для лиц в возрасте 60+ является добровольной. Информацию о якобы принуждении к такой службе по контракту на улицах она опровергла.