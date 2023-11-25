Трижды игнорировал "боевые" повестки: как предприниматель из Винницкой области объяснил свое поведение на суде

В Винницкой области предприниматель проигнорировал три повестки. Спустя некоторое время он оказался на судебном заседании.

Крыжопольский районный суд решил судьбу мужчины, зарегистрированного как физическое лицо-предприниматель. Он трижды отказывался от повестки для получения мобилизационного распоряжения и отправки в воинскую часть.

К теме Неявка по повестке к ТЦК: при каких условиях лицо может быть привлечено к ответственности

Что сказал военнообязанный

По данным следствия, владелец ФЛП сначала получил повестку на прохождение ВЛК. Это произошло 3 ноября 2022 года, после чего он был признан ограниченно годным к военной службе.

В марте 2023 года мужчина впервые получил мобилизационное распоряжение, но отказался от него. Вторую такую повестку он получил 19 июля. Тогда он тоже категорически не захотел проходить службу в рядах ВСУ. Через несколько дней, а именно 22 июля, предприниматель получил третью повестку, которую он тоже проигнорировал.

После этого дело дошло до суда. На заседании мужчина объяснил такое поведение плохим состоянием здоровья.

Что решил суд

Этому предпринимателю грозило 3 года лишения свободы за уклонение от мобилизации. Однако этот мужчина во время расследования заключил сделку со следствием.

Также он признал свою вину. Поэтому Крижопольский районный суд присудил ему 3 месяца лишения свободы и испытательный срок на 1 год.

Похожие случаи в Украине