Повестки пришли военнослужащим: в тернопольском ТЦК объяснили, как это произошло

В Тернополе повестки пришли мужчинам, уже воюющим на фронте. Впоследствии в территориальном центре комплектации объяснили, как и почему это произошло. Там отметили, что проблема состоит в отсутствии баз.

Тернопольская активист и волонтер Ольга Данченко на своей странице в фейсбуке рассказала о ситуации, которая может произойти с каждым украинцем. Собственно, в почтовом ящике она нашла повестки для тех мужчин, которые уже больше года на передовой.

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Почему так произошло

Женщина рассказала, что пообщалась с представителями территориальных центров комплектования, и они ей объяснили, почему возникла такая ситуация. Итак, следует понимать, что у ТЦК нет общей базы данных, в которой бы была собрана информация со всей Украины.

К тому же, часто военнообязанные призываются в Вооруженные Силы не по месту регистрации – то есть обращаются в тот военкомат, в котором они не стоят на военном учете.

Я общалась с представителями военкомата и выясняли мы, что же такое. Так вот, военкомат нет общей базы данных по всей Украине, это действительно большая проблема. Они понемногу создают такую базу. Но так, как ребята призывались не из-за тернопольского войска, то просто войско не знает где они есть и соответственно автоматически считает, что их надо призвать в армию,

– констатировала Ольга.

Вместе с тем она объяснила, что делать, когда повестка пришла по адресу регистрации уже проходящего службу гражданина. Собственно, как ни странно, нужно в таком случае обратиться в воинскую часть или штаб для того, чтобы там связались с ТЦК и сообщили им о том, что вы уже проходите службу.

Что делать, когда пришла повестка, но вы служите: объяснение от ТЦК и Ольги Данченко

Какие виды повесток существуют

Следует отметить, что вручение повестки не означает немедленного отправления в зону боевых действий. К тому же существует четыре вида этого документа, и каждый из них имеет свои особенности:

повестка для уточнения данных;

повестка на прохождение военно-врачебной комиссии;

повестка для призыва на срочную военную службу;

мобилизационное предписание.



Какие виды повесток существуют в Украине / Картинка 24 Канала