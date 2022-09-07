Общая мобилизация: призовут ли в армию учителей и студентов во время учебного года

В Украине начался новый учебный год. Поэтому многих волнует вопрос, будут ли призывать в армию учителей и студентов.

Во время военного положения мобилизация работников сферы образования ограничена. Это указано в статье о мобилизационной подготовке и мобилизации в Украине.

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Кто не подлежит мобилизации

Призову на военную службу не подлежат:

Научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений общего среднего образования.

Получатели профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах получения образования.

Кроме того, также не подлежат призыву учащиеся и преподаватели учреждений профессионального (профессионально-технического) образования на уровне со студентами и преподавателями профессионального высшего и высшего образования. Так, отсрочку от мобилизации могут получить студенты ПТУ, которые учатся на дневной или дуальной форме, а также преподаватели ПТУ при условии, что учебное заведение – это основное место их работы и у них там не менее 0,75 ставки.

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С 1 октября в Украине вводится военный учет для женщин определенных специальностей. Как их определить: по диплому или по месту работы.

К тому же, многих женщин интересует вопрос, могут ли их забрать в армию, если мужчина служит в Вооруженных Силах. В настоящее время в соцсетях распространяют многие фейки в отношении военнообязанных женщин и мужчин. Потому юрист Роман Лихачев дал разъяснение.

Кроме того, Анна Маляр рассказала, что есть перечень профессий, очень необходимых Вооруженным Силам Украины. Однако это не тот список, который все распространяют в социальных сетях.

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