Как проверить, есть ли штраф от ТЦК: юрист назвал несколько способов

За нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне и мобилизации во время военного положения в Украине грозит штраф от 17 000 до 25 000 гривен. Должностным и юридическим лицам от 34 000 до 59 500 гривен.

Но как узнать о штрафе от ТЦК – объяснил юрист Дмитрий Франчук в комментарии "РБК-Украина".

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Как проверить, есть ли штраф от ТЦК

Юрист отметил, что это можно сделать несколькими способами. В частности:

личный визит в ТЦК по месту вашей регистрации. Там вам предоставят информацию о наличии штрафа, его сумму и причину наложения;

электронный сервис Дия – в разделе "Сервисы" нужно выбрать "Совершение мероприятий по штрафам за нарушение правил воинского учета". Там будет доступна информация об имеющихся штрафах, размер и причины наложения;

мобильное приложение Дия – в разделе "Послуги" выбрать "Совершение мероприятий по штрафам за нарушение правил воинского учета";

почтовое уведомление – если вам пришло почтовое уведомление о наложении штрафа.

Кстати, по данным Минюста, если гражданин получил штраф от ТЦК и СП и по нему начали исполнительное производство, информацию об этом можно найти в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП).