Неожиданное место мобилизации: где еще у мужчин могут проверить военно-учетные документы

В Украине участились случаи проверки документов у военнообязанных в полицейских участках. В сети немало сообщений, которые рассказывают о том, как мужчины приходили писать заявление о совершенном в отношении них или родных преступлении, а у них проверяли военно-учетные документы.

ТСН.ua поинтересовался у Нацполиции, действительно ли ее сотрудники проверяют военно-учетные документы у лиц, которые пришли написать заявление, передает 24 Канал.

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Что говорят в полиции

Первый заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский сообщил, что согласно закону, полиция может применять такую превентивную меру как проверка документов лица.

По его словам, в период действия военного положения и во время мобилизации (кроме целевой) полицейский имеет право требовать у лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет предъявления им военно-учетного документа вместе с документом, удостоверяющим личность, способом, который дает возможность полицейскому прочитать и зафиксировать данные, содержащиеся в документах.

Также чиновник напомнил, что полиция по обращению ТЦК, СБУ и разведки организует административное задержание и доставку в указанные центры и органы резервистов и военнообязанных, совершивших административные правонарушения.

Напомним, что недавно огласку получил инцидент, который произошел в Одесской области. Там мобилизовали мужчину, который пришел выяснить ход расследования ДТП, в котором пострадала его дочь.