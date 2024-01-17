ТЦК будет знать почти все: какие изменения предусматривает законопроект об электронном учете

Верховная Рада существенно расширила перечень информации, которую получать ТЦК для военного учета украинцев. Речь идет об усовершенствовании мобилизации, которое ранее настойчиво продвигали Минобороны и Генштаб ВСУ.

Во вторник, 16 января, Верховная Рада приняла закон, который должен внедрить в Украине полноценный электронный учет военнообязанных. Речь идет о законопроекте №10062.

Смотрите также Это вопрос о справедливости, – Зеленский об украинских военнообязанных за границей

Какие изменения предусматривает новый законопроект

В первом чтении проект закона №10062 был принят еще в начале ноября 2023 года. Но при подготовке ко второму чтению в него внесли сотни правок, существенно изменивших текст документа.

Впрочем, главная идея законодательного новшества заключалась в значительном расширении персональных данных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, которые будут вноситься в реестр "Оберег".

В частности, туда из других государственных реестров будет попадать информация о номерах телефона и адресах электронной почты, сведения о владении иностранными языками. Речь идет также о сведениях относительно документов, которые дают право гражданину Украины на выезд за границу и возвращаться.

В то же время, в реестре будут сведения о наличии водительского удостоверения и права на владение оружием, а также информация о результатах медицинского осмотра и об участии гражданина в боевых действиях.

Вышеупомянутая информация будет доступна через электронный кабинет военнообязанного. Известно, что персональные данные в реестр будут вноситься без согласия гражданина, кроме данных о его членах семьи.

Это имеет целью упрощения процесса получения статуса УБД (участника боевых действий – 24 Канал) для военных, имеющих на это право. Долго эта процедура была сложной, затянутой во времени и требовала сбора большого количества бумажных справок. Впрочем, сейчас это планируется изменить на электронный формат.

Среди важных изменений – также создание реестра военнослужащих. Сведения о непосредственном участии гражданина в боевых действиях будут храниться в отдельном программном модуле реестра. Необходимые документы для этого он или его родственники могут подать не в письменном, а в электронном виде.

Статус УБД военный будет приобретать автоматически после формирования выписки из реестра вместе с уникальным электронным идентификатором. Речь идет о QR-коде, штрих-коде, а также цифровом коде. В частности, в электронном формате возможно будет устанавливать статус личности с инвалидностью в результате войны.

Нарушение статьи Конституции Украины

Главное юридическое управление парламента заявило, что некоторые его положения не согласуются с нормами Конституции. Речь идет о запрещении сбора, хранения, использования и распространения конфиденциальной информации о лице без его согласия. Но кроме случаев, определенных законом, и только "в интересах национальной безопасности, экономического благополучия и прав человека".

Персональные данные, подвергающиеся автоматизированной обработке, должны быть адекватными, соответствующими и нечрезмерными относительно задач и целей, для которых они сохраняются,

– говорится в сообщении.

Как отмечает юридическое управление, любая обработка персональных данных должна быть законной и правомерной, а физические лица должны быть осведомлены о том, что их персональные данные собирают, отмечается в нем.

Эти замечания касаются создания реестра военнослужащих и хранения и обработки конфиденциальной информации о них. Такая чувствительная информация, отмечает юридическое управление, будет обрабатываться "в течение неопределенных законом сроков" и не будет "предсказуемой и прогнозируемой" для владельцев персональных данных.

О непропорциональном росте персональных данных граждан, которые будут попадать в реестр, говорит и парламентская оппозиция.

Ко второму чтению в проекте усилили чрезмерное вмешательство в частную жизнь, например, внесли поправку о реестре должников, административных правонарушениях и полученных подозрениях (к приговору суда – 24 Канал),

– заявила представительница "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

После принятия закона она заявила, что поправки о предоставлении информации об административных нарушениях и уголовных подозрениях военнообязанных были отклонены. Впрочем, остались другие сомнительные детали документа, подчеркнула депутат.

Работа серверов за границей

Еще одной противоречивой частью закона, который подчеркивают депутаты, является норма о возможности использования зарубежных "облачных технологий" для хранения и обработки данных из реестров Минобороны.

Ранее законодательство запрещало хранение такой информации вне Украины. Но при подготовке законопроекта ко второму чтению депутаты внесли правку о возможности использования таких технологий стран Североатлантического Альянса.

Секретарь комитета по нацбезопасности депутат от фракции "Голос" Роман Костенко говорит, что это недопустимо. По его словам, нельзя размещать секретную и полностью секретную информацию на серверах за рубежом. Он отметил, что это пример решений, которые могут привести к катастрофическим последствиям.

В то же время, Минобороны отметило, что размещение украинских электронных систем в военных облачных хранилищах стран-членов Альянса поможет Украине.

Будут высвобождены средства ПВО, защищающие национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов. Этот ресурс будет использоваться для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры,

– заверили в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, это ускорит и расширит доступ сил обороны Украины к разведданным союзникам и усилит защиту данных от кибератак врага.

Что еще известно по поводу законопроекта об электронном учете